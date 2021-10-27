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среда, 27 октября 2021 12:38

Четыре отставки и два назначения: "слуги" на заседании будут определять судьбы министров

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Четыре отставки и два назначения: &quot;слуги&quot; на заседании будут определять судьбы министров
Под четырьмя министрами зашатались кресла. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Нардепы от "Слуги народа" на заседании фракции в понедельник, 1 ноября, планируют обсудить увольнение четырех министров.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источники.

Депутаты будут обсуждать увольнение вице-премьера Олега Урусского, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.

Также народные избранники планируют обсудить возможное назначение Резникова министром обороны, а нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук министром по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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7 сентября председатель монобольшинства Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Их правительство должно было обсудить, в частности, на съезде "Слуги народа" в Трускавце 1-3 октября.

Власти запускают процесс отставок министров в правительстве, чтобы спасти рейтинг Владимира Зеленского. Состав Кабмина может обновиться по крайней мере на треть, считает политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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Дата
27
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