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пятница, 11 июня 2021 18:37

В НАТО сделали обнадеживающие заявление касательно Украины

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В НАТО сделали обнадеживающие заявление касательно Украины
Украина для вступления в НАТО должна провести большой комплекс реформ. Фото: УНИАН

Североатлантический альянс планирует в течение ближайших месяцев усилить сотрудничество с Украиной.

Об этом заявил представитель генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Джеймс Аппатурай, пишет "24 канал".

"Двери альянса остаются открытыми. Партнеры придерживаются решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО", - сказал Аппатурай.

По его словам, сотрудничество Украины и альянса активизируется в ближайшие месяцы. Все союзники готовы к этому.

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Он также сообщил, что лидеры НАТО "четко заявят об этом принципе на саммите на следующей неделе", одновременно напомнив о необходимости проведения системных реформ для вступления в альянс.

"Каждый потенциальный член альянса должен провести широкий комплекс реформ не только в сфере безопасности и обороны, но и верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации", - пояснил представитель генсека НАТО и добавил, что это то, чего украинцы всех поколений ждут от лидеров государства.

Шансы Украины на вступление в НАТО ухудшились. Американская дипломатия создала нам иллюзии. И мы забыли, что НАТО принимает решение консенсусом. Даже энергичная поддержка Штатов не помогла. Такого содействия сейчас нет.

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Дата
11
июня

ЕС открыли для украинцев

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