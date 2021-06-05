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суббота, 05 июня 2021 13:20

В НАТО и Евросоюзе будем через 10 лет - Бессмертный

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В НАТО и Евросоюзе будем через 10 лет - Бессмертный
Роман Бессмертный: "Следует запустить технологический диалог с НАТО относительно членства". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

На государственном уровне говорят о необходимости немедленно вступить в Североатлантический альянс. Но никто палец о палец не ударил. Действуют как провокаторы. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал дипломат Роман Бессмертный.

"В сфере безопасности Украина продвигается быстро. В правовой и административной - не интегрируемся. Больше года не имеем посла в НАТО. Парламент должен утвердить отдельную программу, синхронизировать ее с Альянсом, установить сроки выполнения, начать работу в одностороннем порядке. Параллельно следует запустить технологический диалог с НАТО относительно членства.

Общество продолжает жить мифами, что воюющая страна не может стать членом Североатлантического альянса. Или если имеет советское вооружение. Неправда. Есть множество примеров, когда государства имели такие же проблемы, но вступали в военно-политический союз.

Выбрав Ющенка, а за ним Януковича, Порошенка, Зеленского, общество кардинально меняло курс. Мы слабы институционально. НАТО делает все, чтобы Украина так не качалась. Ведь речь идет и о безопасности, и о партнерстве. Это ответственность избирателя. Он не должен больше делать такого.

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Наша институциональная модель - уязвима. Нужна другая. В парламент выбрали много неофитов, но он стабильный. Там скорее находятся коллективный интерес и способность производить национальную позицию. Но сидят 9 процентов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Это пятая колонна", - отмечает дипломат.

По мнению Романа Бессмертного в НАТО и в Евросоюзе будем через 10 лет.

"Священное писание говорит о 40 годах. 30 мы прошли. За 10 из театра сойдет мусор, который смотрит в сторону Кремля. Придет новое поколение. И тогда можно сказать: аминь ", - подытожил он.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна"

Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассматривал вопрос углубления интеграции Украины в НАТО.

Приняли ряд соответствующих решений, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Второй вопрос на повестке дня сегодня был о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора. Вопрос рассматривали тайно, приняты все соответствующие решения единогласно", - рассказал Данилов на брифинге.

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05
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