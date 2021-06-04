СНБО тайно обсудила интеграцию с НАТО

Относительно интеграции приняли ряд решений. Фото: АП

Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассматривал вопрос углубления интеграции Украины в НАТО.

Приняли ряд соответствующих решений, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Інтерфакс-Україна".

"Второй вопрос на повестке дня сегодня был о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора. Вопрос рассматривали тайно, приняты все соответствующие решения единогласно", - рассказал Данилов на брифинге.

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На заседании СНБО в пятницу всего рассмотрели восемь различных вопросов.

20 человек выселяют из имений в Конче-Заспе и Пуще-Водице. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу. "Следующий вопрос на повестке дня - выполнение протокольного решения от 14 мая о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности. Речь шла о Конче-Заспе, Пуще-Водице. Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем доложить, что первые 20 лиц сейчас оставляют свои имения", - заявил Данилов.