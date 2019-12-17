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вторник, 17 декабря 2019 22:55

В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли

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  "Нацкорпус" будет поддерживать аграриев во время бессрочной акции против распродажи украинской земли.
"Нацкорпус" будет поддерживать аграриев во время бессрочной акции против распродажи украинской земли.

17 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады Украины состоялось сразу несколько протестов. Среди них – массовый митинг украинских аграриев и патриотов из "Нацкорпуса", которые выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

По словам главы партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого, который принял участие в протесте вместе с однопартийцами, митинги против "распродажи" украинской земли будут бессрочными. Он также отметил, что участников акции власть пытается "репрессировать", запугать, а нападение полиции на митингующих – тому доказательство.

Заметим, что некоторых митингующих во время столкновений задержали и направили в отделение полиции. По последней информации, четверо активистов сейчас находятся в реанимации.

"Я думаю, что схватки начались исключительно из-за того, что Зеленский лично и люди, которые стоят за ним (в том числе Аваков — министр внутренних дел), хотят любой ценой продавать украинскую землю. Если не получается доказать населению Украины, что это — правильно, то давайте, хотя бы, устроим репрессии. Для этого они устроили драку. Поводом послужило то, что люди находятся на проезжей части", — пояснил Билецкий.

 

Политик добавил, что полиция самостоятельно перекрыла проезжую часть в районе ул. Грушевского в 8:00 утра, поэтому размещение палаток в этой местности было лишь формальным поводом. Действия полиции представители "Национального Корпуса" планируют обжаловать.

"Сама полиция перекрыла всю дорогу на Грушевского еще в 8:00 часов утра — от Лавры до гостиницы "Днепр". А тогда организовали атаку с трех сторон — это напоминает годы Виктора Януковича. Мы понимаем, зачем это делается. Но мы добьемся, чтобы закон о земле сняли с рассмотрения. В ближайшие дни мы попытаемся добиться рассмотрения в министерстве внутренних дел – начиная с министра и заканчивая теми ментами, которые по-зверские били людей. Будем требовать справедливой правовой оценки этих действий", – заявил политик.

Также стало известно, что после акции под Верховной Радой часть представителей "Нацкорпуса" во главе с Андреем Билецким отправились к Печерского управления полиции с требованием отпустить задержанных во время митинга активистов. По состоянию на сейчас большинство митингующих уже освободили. Всего было задержано около 26 человек. Члены партии пообещали перекрыть улицы в случае, если полиция не отпустит всех задержанных в течение часа.

"Мы даем им час на то, чтобы они отпустили всех. Если нет, начнем с перекрытия дороги. И нас будет становиться все больше", — прокомментировали в "Нацкорпусе".

Заметим, что на фоне массовых протестов аграриев и патриотов в Верховной Раде начали говорить о возможности отложить рассмотрение законопроекта о рынке земли на 2020 год. В частности, об этом заявила председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной политики – Верещук Инна.

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