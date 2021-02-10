В НАБУ есть проекты подозрений на соратников Порошенко

Грановский (справа) был 58-ым в списке БПП, Кононенко (слева) - 29-ым. Фото: "Українська правда"

В Национальном антикоррупционном бюро есть проекты подозрений бывшим нардепам с БПП и соратникам 5-го президента Петра Порошенко Александру Грановскому и Игорю Кононенко. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в среду.

"Производства эти есть. Есть и проекты подозрений, но мы дорабатываем, потому что у детективов и прокуроров разное видение того объема доказательств, которые полученны этим расследованием", - цитирует Сытника "Українська правда".

Грановского во время президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах и прокуратуре". Журналисты снимали его встречи с судьями и прокурорами.

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5 января этого года Кононенко вызвали на допрос в НАБУ по делу о выдаче по заниженной стоимости спецразрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области.

Тогда он сообщил, что не сможет прийти на допрос, поскольку "проходит очередной курс восстановления здоровья после печально известного отравления ртутью несколько лет назад".

В позапрошлом году в июле Игорь Кононенко проиграл выборы в Верховную Раду в округе №94 в Киевской области кандидату от "Слуги народа" Александру Дубинскому. В парламенте прошлого созыва Кононенко был первым заместителем председателя фракции БПП.