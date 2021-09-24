В монобольшинстве не видят проблем с коллизией вокруг закона Зеленского

Фракция "Слуги народа" во время вчерашнего заседания Верховной Рады. Фото: iportal.rada.gov.ua

Исправить юридическую коллизию поправок в президентском законопроекте об олигархах можно путем отклонения одной из них или внесением изменений в документ после того, как он вступит в силу.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Действительно, речь идет об ошибке, которую сделал комитет. Это наша общая ошибка, но мы это исправим или через статью 131 регламента, или путем внесения изменений в этот закон.

Мы проводим консультации. Если не воспользуемся процедурой 131-й статьи, ляжет на стол (на подпись президенту. - Gazeta.ua) тот, который есть, а потом мы внесем изменения", - рассказал "слуга".

"Закон через полгода вступит в силу, поэтому никаких проблем с этим нет", - заявил нардеп.

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По регламенту, предложения по устранению неточностей в законопроекте может внести на рассмотрение парламента спикер.

Однако Разумков, как автор одной из принятых поправок, может быть не согласен с намерением отклонить, по словам Гетманцева.

"Принципиальной позицией комитета, партии власти, президента является то, что этим органом (что формирует реестр олигархов. -Gazeta.ua) должен быть Совет национальной безопасности и обороны", - заявил "слуга".

23 сентября Верховная Рада приняла законопроект. К нему подавали 1257 правок. Документ рассмотрели более чем за час. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну. Законопроект надо снова проголосовать, потому что во время его принятия учли три поправки, которые противоречат друг другу.