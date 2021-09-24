В монобольшинстве не видят проблем с коллизией вокруг закона Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2 Просмотров: 765
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 414
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 612
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 2952
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1575
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 432
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 405
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
5 Просмотров: 7614
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 585
Фото
Все фото
8
7
7
4
3
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Видео
Все видео
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на Оскар
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на Оскар
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2 Просмотров: 1440
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 720
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2628
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1278
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 477
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
пятница, 24 сентября 2021 14:01

В монобольшинстве не видят проблем с коллизией вокруг закона Зеленского

  Комментировать
В монобольшинстве не видят проблем с коллизией вокруг закона Зеленского
Фракция "Слуги народа" во время вчерашнего заседания Верховной Рады. Фото: iportal.rada.gov.ua

Исправить юридическую коллизию поправок в президентском законопроекте об олигархах можно путем отклонения одной из них или внесением изменений в документ после того, как он вступит в силу.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Действительно, речь идет об ошибке, которую сделал комитет. Это наша общая ошибка, но мы это исправим или через статью 131 регламента, или путем внесения изменений в этот закон.

Мы проводим консультации. Если не воспользуемся процедурой 131-й статьи, ляжет на стол (на подпись президенту. - Gazeta.ua) тот, который есть, а потом мы внесем изменения", - рассказал "слуга".

"Закон через полгода вступит в силу, поэтому никаких проблем с этим нет", - заявил нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский радуется. Его полоса еще никогда не была такой белой

По регламенту, предложения по устранению неточностей в законопроекте может внести на рассмотрение парламента спикер.

Однако Разумков, как автор одной из принятых поправок, может быть не согласен с намерением отклонить, по словам Гетманцева.

"Принципиальной позицией комитета, партии власти, президента является то, что этим органом (что формирует реестр олигархов. -Gazeta.ua) должен быть Совет национальной безопасности и обороны", - заявил "слуга".

23 сентября Верховная Рада приняла законопроект. К нему подавали 1257 правок. Документ рассмотрели более чем за час.

Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.

Законопроект надо снова проголосовать, потому что во время его принятия учли три поправки, которые противоречат друг другу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В монобольшинстве не видят проблем с коллизией вокруг закона Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 8100
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 5 Просмотров: 7614
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 6120
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 5400
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 3897
Политика
В голосовании за "антиолигархический" закон была масса нарушений - "ЕС" подает заявления о преступлении
В голосовании за "антиолигархический" закон была масса нарушений - "ЕС" подает заявления о преступлении Просмотров: 45
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на Оскар
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на Оскар
 Просмотров: 234
Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР
Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР Просмотров: 162
Большинство жителей ОРДЛО проявили сопротивление выборам в Госдуму - эксперт
Большинство жителей ОРДЛО проявили сопротивление выборам в Госдуму - эксперт
 Просмотров: 198
В "Слуге народа" начался раздор из-за Разумкова
В "Слуге народа" начался раздор из-за Разумкова Просмотров: 477
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
5
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
Сформировалась коалиция Офиса, Коломойского и денег - бывший соратник Зеленского
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
Голосов: 8364
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть