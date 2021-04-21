В Минске прокомментировали слухи об угрозе для Украины со стороны Беларуси

Беларусь не несет угрозы для Украины. Фото: bug.org.ua/

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает безосновательными слухи об угрозе для Украины, которая может выходить с территории Беларуси.

"Те искусственные вещи, заявления о том, что якобы с территории Беларуси выходит какая-то угроза для Украины, абсолютно беспочвенны. И скорее всего, цель их состоит в том, чтобы найти какие-то оправдания своим не очень умным шагам и действиям", - отметил Макей, передает телеканал ОНТ

"Белорусская сторона никогда не сделает подобного рода заявлений и конкретных действий относительно того, чтобы поставить отношения с украинским народом на паузу, этого не будет никогда", - заверил глава МИД.

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Макей напомнил слова Александра Лукашенко, который обещал приехать в Украину не на танке, а на тракторе.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает свои военные силы в Беларуси, но пока никаких активных действий вблизи украинской границы не ведется.