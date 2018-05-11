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пятница, 11 мая 2018 08:41

В МИД объяснили, как взыскать с России компенсацию за аннексию Крыма

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В МИД объяснили, как взыскать с России компенсацию за аннексию Крыма
Москва не считает себя стороной судебного процесса в Международном арбитражном суде в Гааге по делу о компенсации убытков украинских инвесторов после аннексии Крыма Россией. Фото: REUTERS

Инвесторы через суды государств-участников Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений могут взыскать зарубежное имущество России в качестве компенсации убытков от аннексии Крыма.

Такой порядок пояснила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.

"Процессуальные нормы большинства государств мира предусматривают принудительное исполнение решений. Поэтому за исполнением этого и последующих решений инвесторы будут обращаться в судебные органы других стран-участниц конвенции. Порядок принудительного исполнения самый обычный. Как и в случае долга между людьми или по взысканию алиментов, субъекты, которые получили право на компенсацию, будут обращаться в суды в государствах, где есть имущество РФ, которое можно взыскать в качестве компенсации. В любой стране, которая является стороной конвенции", - написала Зеркаль.

"Субъектам, победившим в этом деле, еще придется приложить усилия, чтобы получить эти средства. Но при наличии нормальной юридической поддержки это вполне реальное дело", - резюмировала она.

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Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В этом деле речь идет о сумме $159 млн. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

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