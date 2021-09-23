"В Мэдисон-сквер выстрелы слышны не так громко, как в Авдеевской "промке" - самое интересное из выступления Зеленского в ООН

"Пора проснуться!", - сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это делал третий раз с 2019 года.

В 2019-м Зеленский напоминал о погибших от российской агрессии украинских воинах, в прошлом году приглашал к участию в создании "Крымской платформы".

В этом году глава государства еще раз говорил о преступлениях России, а также о борьбе с Covid-19.

Gazeta.ua предлагает самое интересное с 22-минутного выступления Зеленского.

Российская агрессия

"Мы благодарны, что пункт о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины" был включен в повестку дня этой Ассамблеи. Хотя как, оставаясь оккупированными, Крым и Донбасс могут исчезнуть с повестки дня?! Это очевидно не только нам.

Я благодарю все государства, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях здесь. Это важно. И многим другим, которые не стесняются, что Украина - их друг и партнер.

Которые могут называть вещи своими именами: оккупацию называть оккупацией, а агрессию называть агрессией, не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастье Украине это точно не принесет.

Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы".

"Крымская платформа" и Путин

"Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите "Крымской платформы" о деоккупации Крыма - вот это преданность основным принципам ООН.

Приглашаю все страны присоединиться к совместной декларации участников "Крымской платформы", осудив оккупацию и показав, что вы против силовой смены границ в мире.

Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для РФ.

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше и больше диктата, и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы.

Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства".

Все, что я сказал на русском, все это слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015-м.

Разве они были ложью?"

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Выстрелы на Донбассе

"Возможно, в Сентрал-парке или Мэдисон-сквер выстрелы слышны не так громко, как в Авдеевской "промке" или на Светлодарской дуге. Мы хотим оживить ООН? Может, для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной и быстрой?

Может, нам пора встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них. Чтобы оживить ООН, нужна правда".

Пленные оккупантов

"В начале сентября этого года в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. РФ обвиняет этого политолога, выдающегося журналиста, телеведущего, преподавателя права и истории в попытке взорвать участок газопровода.

Вот вам цена свободы, цена борьбы за свои права, за права человека.

Я рассчитываю на поддержку международного сообщества в вопросе его освобождения и освобождения около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Украины и в РФ".

"Выборы" в российскую Думу

"Выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления?

Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет. И заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

И если ООН на это действенно, мощно не отреагирует. Что это, как не доказательство того, что оживлять ООН поздно? Но я верю, что нет".

Вакцины от коронавируса

"Мы играли в равенство, мы играли в единство, где одно дело - делить общие цели, другое - совместно делить вакцины. Вакцины, которые дают жизнь.

Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочки и надпись мелким шрифтом: "Все мы люди, все мы - в одной лодке, но спасательные шлюпки сначала получат пассажиры первого класса".

Украина не ожидала помощи от других. И помогала другим, не дожидаясь благодарности. Мы отправили в Италию своих медиков, отправляли необходимые средства.

Украина помогала всем, кто нуждался в этом, в то время, когда мир забыл, что пандемия - не навсегда, и все государства когда-нибудь снова соберутся здесь. Но как они теперь будут смотреть друг другу в глаза? Украине не стыдно".

Обстрел авто Шефира

"3 ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов. Три попали в водителя.

Вот вам цена изменений в государстве, цена реформ.

Сергей жив. Жизни водителя ничего не угрожает".

22 сентября Верховная Рада Украины назвала незаконными "выборы" депутатов Госдумы РФ, а Думу - нелегитимной.