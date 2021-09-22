Российская Дума нелегитимна - решение Верховной Рады

Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада Украины назвала незаконными выборы депутатов Госудумы РФ, а Думу - нелегитимной.

За заявление о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года проголосовали в среду 322 депутата.

"Верховная Рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 незаконными, а сформированную по их результатам Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной", - говорится в постановлении.

Парламенты иностранных государств и международные парламентские организации призвали предоставить надлежащую оценку:

- фальсифицированным парламентским выборам в РФ;

- фактам незаконного голосования во временно оккупированном Россией Крыму, а также участию в "выборах" граждан Украины с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Постановление поддержали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ.

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"Выборы" в Госдуму РФ проходили 17-19 сентября. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах около месяца действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.