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Выборы в Госдуму РФ в Крыму: СБУ открыла дело

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Выборы в Госдуму РФ в Крыму: СБУ открыла дело
СНБО принял решение ввести санкции в отношении организаторов и участников выборов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, состоявшихся на территории оккупированного Крыма.

Все причастные к этому псевдоголосованию документируются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди причастных - официальные представители РФ, граждане Украины, которые нарушили отечественное законодательство и помогали стране-агрессору.

Производство открыли по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.

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Совету нацбезопасности и обороны СБУ предоставила материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов. Речь идет о 33-х кандидатах в депутаты Госдумы РФ и 54-х членов территориальных избирательных комиссий. 17 сентября, по инициативе СБУ, СНБО принял соответствующее решение.

С 2014 года Россия провела ряд выборов в оккупированном Крыму: голосование за кандидатов в законодательные органы Крыма и Севастополя; муниципальные выборы, для формирования незаконных органов власти на временно оккупированной территории Украины; выборы депутатов Государственной думы РФ; выборы президента России.

В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах около месяца действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.

Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму РФ.

ЕС голосование в Госдуму РФ в Крыму не признает.

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Дата
20
сентября

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