ЕС не признает голосование в Госдуму РФ в Крыму

Голосование в Госдуму в оккупированном Крыму ЕС не признает. Фото: ap.org

Выборы в Госдуму России прошли в атмосфере запугивания и без достойных доверия международных наблюдателей.

ЕС не признает голосование в оккупированном Крыму, поскольку полуостров является неотъемлемой частью Украины, сообщает представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петера Стано.

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"Эти выборы прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов, без достойного доверия международного наблюдения".

Россия не допустила полноценную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, из-за чего организация не смогла направить наблюдателей на выборы в Госдуму.

"Мы никогда не признаем выборы в незаконно аннексирована Крыму, потому что Крым - это Украина", - добавил представитель Еврокомиссии.

Участие в выборах в Госдуму жителей ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Россия выдала им российские паспорта, чтобы они могли принять участие в голосовании.

"Это противоречит духу и целям Минских соглашений. Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые противоречат обязательствам, вытекающим из Минских соглашений", - напомнил Стано.

В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах около месяца действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта. Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму РФ.