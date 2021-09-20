В Раде предлагают не признавать выборы в российскую Думу

В парламенте готовят соответствующее постановление. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Выборы в Госдуму в РФ - это позор, их признавать нельзя. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко на Согласительном совете в понедельник.

"Я думаю, Верховная Рада проявит сплоченность.

Последние три дня мы с вами наблюдали - это, кроме как позором, назвать трудно. Абсолютно нечестные, сфальсифицированные выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Не только по украинскому вопросу, но и вообще.

И эти оптовые, электронные голосования, которые подрывают вообще доверие к этому процессу, который во всем мире набирает ход. И вывоз украинцев в Ростовскую область. Абсолютное нарушение всех норм избирательного права, международного", - сказал Корниенко.

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"Понятно, такие выборы не должны признаваться мировым сообществом. В комитете есть постановление. Есть предложение в четверг, пятницу оперативно проголосовать.

Также хотел бы обратиться к нашим делегациям в международных организациях и парламентских ассамблеях - активнее применять процедуру обжалования полномочий будущих делегаций, сформированных в этой Госдуме, которая нечестно избрана. Которая будет не признана, пожалуй, всем миром.

Потому что такие нарисованные составы делегаций в результате нарисованного состава Госдумы будут нелегитимные", - заявил председатель партии власти.

В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах около месяца действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта. Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму РФ.