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среда, 25 сентября 2019 16:21

Зеленский с трибуны ООН вспомнил погибшего Василия Слипака

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Зеленский с трибуны ООН вспомнил погибшего Василия Слипака
Слипак оставил карьеру певца, чтобы защищать Украину от России

Президент Владимир Зеленский начал свое выступление на 74-й сессии Генассамблеи ООН из упоминания про оперного певца Василия Слипака, погибшего на Донбассе.

"Расскажу вам историю человека, для которого" Быть услышанным" стало смыслом жизни. Этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров всего мира. Его голос звучал в Карнеги-холл в ной-Йорке, в соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд Опере в Париже. Каждый из вас мог лично услышать его невероятный пение. Но, к сожалению, есть вещь, которая не позволит вам этого сделать", - сказал Зеленский.

При том он продемонстрировал пулю калибра 12,7 мм. Такой убили Слипака. И добавил, что ее стоимость - $10 - это стоимость человеческой жизни в веке, где "вместо быть услышанным у вас есть возможность быть убитым".

"Человека, о котором я вам рассказал, звали Василий Слипак. Это украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии", - сказал президент.

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На оккупированном Донбассе 29 июня 2016-го погиб 42-летний Василий "Миф" Слепак - солист Парижской национальной оперы, волонтер, боец 1 штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Это первый в Украине доброволец, которого признала и наградила власть звездой Героя Украины.

Боевика, который застрелил Слипака, убили 9 декабря вблизи Марьинки.

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  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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