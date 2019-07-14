Среди кандидатов в нардепы нашли 161 клона. Фото: 24tv.ua

На парламентских выборах баллотируется 161 клон - лица, имеющие одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками.

Комитет избирателей Украины проанализировал списки кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. В 48 округах среди кандидатов зарегистрированы так называемые клоны. Всего округов - 199. В мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-однофамилец, передает пресс-служба КИУ.

Как отмечается, больше всего однофамильцев в ОВО №133 (Одесская обл., М. Одеса) - 9 человек. В частности, 4 человек с фамилией Баранский, 2 - Дмитрук, 2 - Танцюра. На этом же округе баллотируется кандидат Александр Зелинский, который является самовыдвиженцем, но в биографии указывает, что работает в ООО "Слуга Народу-ЗЭ".

В ОВО 137 (Одесская обл., Г. Подольск) и ОВО 34 (Днепропетровская обл., Пгт. Царичанка) зарегистрировано по 8 человек-однофамильцев. Так, в ОВО №137 баллотируется три кандидата с фамилией Гончаренко, двое - с фамилией Климов, один - Климов, двое - с фамилией Муконин. В ОВО №34 зарегистрировано два человека с фамилией Исаев, двое - Кравченко, двое - Кришин, двое - Черный.

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В ОВО 92 (Киевская обл., Г. Узин) баллотируются 7 кандидатов-однофамильцев, ОВО №33 (Днепропетровская обл., Г. Кривой Рог) - 6 человек. Так, в ОВО №92 зарегистрировано 4 человека с фамилией Гудзенко, 3 - Ференец. В ОВО №33 выдвинуто два кандидата с фамилией Бабенко, одна - Колесник, двое - Ляденко.

"Использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой - отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов. Однако наличие одинакового фамилии с любым из других кандидатов не является юридическим основанием для отмены регистрации такого лица, даже если оно является клоном рейтинговых местных политиков ", - отмечает КИУ.

Заявление кандидата в народные депутаты по 192 избирательному округу Назария Чепко о покушении на жизнь, которое он обнародовал на своей странице в Фейсбуке, оказалось безосновательным. В частности, заявление в правоохранительные органы относительно упомянутого инцидента Назарий Чепко отказался подавать.