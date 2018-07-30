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В Кремле не видят смысла проводить встречи в "нормандском формате"

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В Кремле не видят смысла проводить встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Лавров считает, что пока не выполнены договоренности о разведении сил на Донбассе. Фото: verelq.am

В Кремле заявили, что не видит смысла проводить встречу участников "нормандской четверки" пока не выполнены договоренности о разведении сил на Донбассе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Территория смысла" во Владимирской области сообщил, что вместе с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым недавно посетил Берлин и Париж, где предложили провести очередную встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, сообщает "Интерфакс Украина".

Лавров вспомнил, как в октябре 2016 на саммите в Берлине достигли договоренности об отводе тяжелых вооружений и разведение сил и средств на Донбассе, начав с трех пилотных участков - Петровское, Золотое и Станица Луганская.

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"Пока что такая договоренность - не просто абстрактная, а сугубо конкретная договоренность первых лиц государства "нормандской четверки" о трех конкретных населенных пунктах не будет выполнена, я считаю, что проводить очередной саммит будет даже не очень хорошо для репутации "нормандского формата", - заявил министр.

Украине необходимо возвращать оккупированные территории силовым путем, поскольку переговоры в нормандском формате не решат эту проблему.

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Дата
30
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