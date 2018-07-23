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понедельник, 23 июля 2018 22:50

Украинское МИД анонсировало встречу нормандской четверки

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Украинское МИД анонсировало встречу нормандской четверки
МИД анонсировало встречу нормандской четверки. Фото: Vgolos

В украинском Министерстве иностранных дел сообщили о планах провести в ближайшее время встречу нормандской четверки на уровне политических директоров.

Об этом заявил политический директор МИД Украины Алексей Макеев, его слова передает пресс-служба ведомства.

"Планируем такую ​​встречу в конце недели", - сказал Макеев.

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По непроверенной информации, встреча в нормандском формате состоится в Берлине в четверг, 26 июля. Однако, в МИД Германии пока не подтвердили встречу политдиректоров нормандской четверки.

В НАТО раскритиковали слова Путина о "жесткой реакции" РФ на возможное вступление в альянс Украины или Грузии. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, высказывания России не должны влиять на потенциальных членов Североатлантического альянса.

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23
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