Украинское МИД анонсировало встречу нормандской четверки

МИД анонсировало встречу нормандской четверки. Фото: Vgolos

В украинском Министерстве иностранных дел сообщили о планах провести в ближайшее время встречу нормандской четверки на уровне политических директоров.

Об этом заявил политический директор МИД Украины Алексей Макеев, его слова передает пресс-служба ведомства.

"Планируем такую ​​встречу в конце недели", - сказал Макеев.

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По непроверенной информации, встреча в нормандском формате состоится в Берлине в четверг, 26 июля. Однако, в МИД Германии пока не подтвердили встречу политдиректоров нормандской четверки.

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