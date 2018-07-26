Украина должна силой возвращать Донбасс и Крым - эксперт

Украина должна военным путем возвращать отнятые территории. Фото 112.ua

Украине следует возвращать оккупированные территории силовым путем, так как переговоры в нормандском формате не решат эту проблему.

"Переговоры в нормандском формате – это имитация политического процесса, которую очень любят европейские бюрократы. Встречи в нормандском формате – бессмысленное дело. Это переговоры о возможности переговоров. Нормандский формат – механизм, который должен хоть как-то работать. Поэтому его участники будут делать вид, что он жив. Путин не собирается вести себя цивилизованно", - сказал российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой, сообщает "Гордон".

Западу не о чём говорить с Россией.

"Путин склонен к самоизоляции, и мешать ему не нужно. Когда россияне поймут, что Путин опасен для своей страны, они сами выйдут на многомиллионные митинги. Ситуация в РФ сейчас предреволюционная", – подчеркнул Боровой.

Встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "Нормандской четверки" должна пройти в Берлине 26 июля. Последние переговоры в нормандском формате (Украина, Россия, ФРГ, Франция) состоялись в Германии, 11 июня, в них приняли участие министры иностранных дел стран "четверки".

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Украинским президентом должен быть честный, порядочный политик, который не продастся России, не сдаст интересов Украины. Если политик забывает о Крыме и Донбассе, отмахивается общими фразами - это тоже критерий того, что он - нечестный и пророссийский.