В Киевпастрансе проводят обыски

ГФС проводит обыски в Киевпастрансе. Фото: stockworld

Государственная фискальная служба вместе с прокуратурой проводит обыски в Киевпастрансе.

Обыски проходят в рамках дела о присвоении средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает ГФС в Facebook.

По версии следствия, должностные лица Киевпастранса и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками рискованности и транзитности, в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе Киева. Также подрядчика подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как отмечается, было начато досудебное расследование в отношении должностных лиц КП "Киевпастранс" и подрядного предприятия по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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Обыски проводят с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации, которая может свидетельствовать о правонарушении.

"Я уже неоднократно заявлял, что внимание ГФС будет уделять махинациям в сфере восстановления и строительства инфраструктуры, это является одним из приоритетов экономической политики Украины по состоянию на сегодня. Цель наших действий в этом направлении - повышение эффективности использования бюджетных средств для модернизации инфраструктуры и противодействия возможным злоупотреблением", - отметил глава налоговой службы Вадим Мельник.

Напомним, столичная прокуратура продолжает серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже состоялись в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет. Работников учреждений подозревают в коррупции, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Общая сумма ущерба - около 40 млн грн. Виталий Кличко, комментируя действия правоохранителей и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.