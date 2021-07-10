В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ

Полиция Израиля начала расследование мошенничества Коломойского. Фото: скриншот видео: УП / YouTube

Полиция Израиля начала расследование дела о мошенничестве, в котором якобы участвует олигарх Игорь Коломойский и его соратники.

Об этом сообщил Kyiv Post.

По словам источника издания, деловые партнеры Коломойского якобы не заплатили $20 млн за уголь. В 2019 году они его купили в компании белорусского олигарха Николая Воробья. Позже перепродали Центрэнерго.

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Сообщники Коломойского закрыли свою компанию, вместо того, чтобы выплатить деньги за уголь, отметил источник.

В апреле 2021 года представители продавца угля обратились в полицию Израиля - в Коломойского и его соратников там гражданство. На олигарха и сообщников подали заявление о мошенничестве.

Пока ведется расследование. Фигурантам дела не предъявляли обвинений.

Коломойский прокомментировал информацию, которую получил Kyiv Post. По словам олигарха, ему ничего не известно об уголовном расследовании, в котором он фигурирует в Израиле. Также он отметил, что не ведет дела с белорусским олигархом.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В нем говорится о том, кого можно так называть и каких правил должен придерживаться. Он будет иметь силу за пол года после его принятия. Будет действительным 10 лет. Игорь Коломойский прокомментировал возможность попадания своей фамилии в официальный реестр олигархов.