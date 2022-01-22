В Госдепе рассказали о планах эвакуации посольства США в Украине

США осуществляют планирование эвакуации, как обычно, на случай экстренной ситуации. Фото: Reuters

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США опровергло сообщение ряда американских СМИ о якобы эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Об этом сообщил "Голос Америки".

По словам чиновника Госдепа, приказ об эвакуации не поступал.

Другой представитель Госдепа сообщил, что США осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации. Оно происходит всегда, в случае, если ситуация ситуацией ухудшится.

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"Мы уже находимся на четвертом уровне по рекомендациям по путешествиям в Украину через COVID и посоветовали гражданам США быть проинформированными о сообщениях о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. Пока для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы", - заявил представитель Госдепа в электронном письме.

Сегодня США проинформировали Украину о том, что, вероятно, начнут эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе. Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных сотрудников и их семей. Представитель Госдепартамента сказал, что им "нечего объявить сейчас". Представитель посольства отказался от комментариев.