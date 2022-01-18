Россия забирает своих дипломатов из Украины - NYT

Россия может эвакуировать дипломатов из Украины. Фото: unian.ua

Россия забирает своих дипломатов из Украины. Подготовиться к выезду из страны приказали в двух российских консульствах.

5 января страну покинули 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов, сообщает The New York Times.

По словам источника издания в СБУ, в ближайшие дни ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

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Согласно заявлению официального представителя США, Вашингтон знал о готовящемся эвакуации.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - говорится в заявлении.

Войска Российской Федерации продолжают накапливать у украинской границы. Украине нужно быть готовой к возможному вторжению РФ в ближайшие дни, заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. По его мнению, широкомасштабное наступление российских войск является "наименее вероятным" сценарием, но его тоже нельзя отвергать. Возможен "любой вариант" развития событий.