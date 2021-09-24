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пятница, 24 сентября 2021 14:56

В голосовании за "антиолигархический" закон была масса нарушений - "ЕС" подает заявления о преступлении

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В голосовании за &quot;антиолигархический&quot; закон была масса нарушений - &quot;ЕС&quot; подает заявления о преступлении
Нардеп Ирина Геращенко: "Европейская Солидарность" передает в НАБУ, ГБР и ОГПУ заявления о преступлении, совершенном во время голосования за псевдо-деолигархизацию Зеленского". Фото: Telegraf

"Европейская Солидарность" подает в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявление о преступлении, совершенном в Верховной Раде 23 сентября 2021 года должностными лицами парламента во время голосования за псевдо-антиолигархический закон Зеленского.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы передаем заявление о совершении преступления в помещении Верховной Рады Украины 23 сентября 2021 года", - сообщила Геращенко.

"Конституция Украины очень четко определяет законодательное право народного депутата Украины на законодательную инициативу. Вчера была реализована законодательная инициатива Зеленского, но впервые в этом зале было нарушено право депутатов на законодательную инициативу", - объяснила сопредседатель фракции.

"Будет много фамилий. И мы просим, ​​чтобы и ГБР, и прокуратура их зафиксировали. Они будут и в нашем заявлении. Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки. Тем самым выражая нашу волю к улучшению законопроекта, нас не пригласили вовремя на это заседание", - напомнила Геращенко.

"Затем председательствующий на заседании Стефанчук, превышая служебные полномочия, узурпируя власть, препятствуя деятельности народного депутата Украины, вместе с Вениславской и 250 народными депутатами от монобольшинствва и двух олигархических групп проголосовали за то, что нарушили право народных депутатов на законотворческую деятельность", - отмечает Геращенко.

"Мы расцениваем эти преступления по статьям "препятствование государственному деятелю", "препятствование деятельности народного депутата", "превышение служебных полномочий", "узурпация власти". И именно по этим статьям должны быть нарушены уголовные дела и допрошены все, кто устроил здесь вчера эту ахинею, кто вчера здесь председательствовал и все это проводил", - отмечает Геращенко.

"Что касается олигархических депутатских групп, мне очень жаль, что присутствующие там народные депутаты, которые были причастны к 16 января 2014 года, руками, ногами, копытами голосовали за нарушение регламента, вчера опять это повторили, подголосуя Зеленскому в нарушении Конституции", - напомнила Геращенко.

"Для Зеленского узурпация власти плохо закончится. В Украине мы не дадим построить Беларусь", - резюмирует Геращенко.

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