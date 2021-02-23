В ГФС сменили руководителей десяти региональных подразделений

В Государственной фискальной службе сменили десять руководителей региональных подразделений. Фото: ГФС

В Государственной фискальной службе сменили руководителей десяти региональных подразделений.

Такое решение принял глава ГФС Вадим Мельник. Об этом он сообщил во вторник, 23 феврала, в Facebook.

"Сегодня я объявил приказ о назначении и.о. руководителей региональных подразделений в десяти областях: Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской", - написал Мельник.

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По его словам, возглавив ГФС Украины, он "четко сформулировал приоритеты нашей с командой работы".

В декабре 2020-го уволили 511,3 тыс. человек. Это на 236,4 тыс. или почти вдвое больше, чем трудоустроили.