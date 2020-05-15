В Еврокомиссии уверяют, что коронавирус не угрожает безвизу с Украиной

Коронавирус не помешает безвизовым поездкам украинцев в Европу. фото:Укрінформ

Условия безвизового режима с Украиной ЕС пересматривать не будет.

Свободному пересечению европейской границы не помешает ни пандемия коронавируса, ни какие-либо другие причины, об этом заявила заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова, передает "Європейська правда".

"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии? ", - сказала Матернова.

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Политик также заверила, что ей неизвестно об угрозе безвиза по каким-то другим причинам. Она не смогла спрогнозировать, когда украинцы снова смогут ездить в ЕС. Сейчас даже внутри Шенгенской зоны нет ясности относительно открытия границы.

"Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС ", - сказала представительница Еврокомиссии.

Отменить пограничный контроль в странах Евросоюза с 15 мая требуют от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое требование выдвинули представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии. Соответствующее письмо подписали многие руководители национальных делегаций, которые входят во фракцию партий.