В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС

От председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен требуют принять меры к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая. Фото: picture-alliance

Отменить пограничный контроль в странах Евросоюза с 15 мая требуют от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Такое требование выдвинули представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии. Соответствующее письмо подписали многие руководители национальных делегаций, которые входят во фракцию партий, передает DW.

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В письме было озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, въезжающих в другие страны ЕС. Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, но сейчас ситуация с распространением коронавируса в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.

В среду, 13 мая, Еврокомиссия собирается представить план постепенного открытия внутренних границ в ЕС. Он рассчитан на несколько месяцев.

Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня. В то время как некоторые ассоциированные государства ЕС и Шенгенской зоны делают предварительные шаги для смягчения мер по борьбе с распространением пандемии.