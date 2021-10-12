В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ

Контракт Венгрии с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины не нарушает законодательство Европейского союза.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Reuters.

"Государства-члены имеют право заключать двусторонние соглашения. Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и Газпромом нет ничего незаконного, ничего, что противоречит европейскому законодательству", - сказал Боррель.

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27 сентября 2021-го Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины. Украинская сторона будет оспаривать его через Европейскую комиссию.

Венгрия вызвала посла Украины в Будапешт после "недружественной" реакции Киева на газовый контракт с РФ. Украина отреагировала зеркально.

Украина готова к дружбе и сотрудничеству с Венгрией, но продолжит защищать свои политические и экономические интересы в дипломатическом поле в случае атаки на них, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.