"В добрый путь" - в БПП отреагировали на массовый выход нардепов из фракции

Ранее парламентарии создали свое движение "Действуй с нами". Фото: Korrespondent.net

В "Блоке Петра Порошенко" назвали циничными народных депутатов Светлану Залищук, Мустафу Найему и Сергея Лещенко.

Так их выход из президентской фракции прокомментировал заместитель ее председателя Алексей Гончаренко.

"В добрый путь. Хочу обратить внимание, что они заявили о несогласии с политикой нашей фракции еще года три назад, давно не ходят на заседания фракции. Но заявления не писали, потому что понимали, что это может привести к потере мандата. А когда осталось полгода до выборов, то цена мандата стала не такой важной", - сказал Гончаренко.

От добавил, что партия на съезде решит, будет ли исключать их из своих рядов.

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Народные депутаты Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук подали заявления о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко". Ранее они вместе с коллегами по парламенту создали движение "Действуй с нами".