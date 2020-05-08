В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину

Президент обратился к украинцам.

В День памяти и примирения президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

"Мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны.

Сегодня наши мужественные ребята защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность", - сказал Зеленский.

"Сегодня чтим память всех ветеранов, которые противодействовали нацистам, всех подпольщиков, военнопленных, остарбайтеров, пленных концлагерей, детей войны и каждого, кто пострадал от нацистской оккупации", - также заявил президент и призвал помолиться за души погибших и замученных.

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Сегодня Украина вместе со всем демократическим миром отмечают День памяти и примирения. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии. В этот день в Европе чтят память павших в борьбе с нацизмом и мирных жителей, погибших в годы оккупации.