В декларации Шкарлета обнаружили недостоверные сведения

Шкарлета вызвали в НАПК. Фото: МОН

Национальное агентство по борьбе с коррупцией пригласило министра образования Сергея Шкарлета.

В его декларации есть признаки недостоверных сведений. Шкарлета пригласили в НАПК 23 декабря в 11:00, сообщило ведомство в Telegram.

Проверка декларации показала, что Шкарлет занизил почти на 240 тыс. грн стоимость приобретенного авто Mitsubishi Pajero Wagon, не объяснил происхождение 60 тыс. грн и $20 тыс., не задекларировал записанную на мать квартиру и не предоставил подтверждений доходов матери на сумму свыше 4,6 млн. грн.

В разделе декларации "Объекты недвижимости" министр указал недостоверные сведения о регистрационном номере, стоимость на дату приобретения права по квартире общей площадью 60,2 кв.м, принадлежащей матери.

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"Субъект декларирования указал недостоверные сведения, чем не выполнил требования статьи № 46 закона "О предотвращении коррупции", - говорится в документе.

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит факты проживания народного депутата от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы в незадекларированном доме под Киевом. В случае подтверждения нарушений закона о финансовом контроле 2020-го, Национальное агентство будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством.