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В декларации нужно будет указывать наличие двойного гражданства

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В декларации нужно будет указывать наличие двойного гражданства
Данилов анонсировал внесения в декларацию пункта о гражданстве. Фото: СНБО

Двойное гражданство нужно будет указывать при декларировании.

Эти требования планируют внести в законопроект о двойном гражданстве, который должен разработать Кабинет министров, заявил на брифинге 16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.

В декларации имущественного положения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления появится графа о наличии гражданства других стран.

"У нас было принято решение о задачи Кабинету министров к определенному периоду рассмотреть этот вопрос и предложить законопроект для рассмотрения Верховной Радой. Заканчивается срок в сентябре. Мы в это решение внесли определенные дополнения. Дополнение касается того, что сегодня все люди, которые заполняют декларацию по закону о предотвращении коррупции, там обязательно должна быть добавлена ​​графа о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране", - сказал Данилов.

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В случае принятия Верховной Радой закона об олигархах, они будут обязаны указывать гражданство.

1 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Министр юстиции Денис Малюська назвал двух претендентов в список олигархов.

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