В бюджет поступил первый миллиард от азартных игр

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5 Просмотров: 1305
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 495
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 567
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 351
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 5175
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2205
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 486
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1161
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 972
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3313
Фото
Все фото
6
21
7
12
4
Скандального судью задержали с банкой денег
Скандального судью задержали с банкой денег
Порошенко поздравил &quot;слугу&quot;, Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Украинские военные испытали беспилотник Bayraktar
Украинские военные испытали беспилотник Bayraktar
Видео
Все видео
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу" водой
Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу" водой
Интервью
1/5
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 261
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2466
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 333
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 900
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 360
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 513
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
понедельник, 09 августа 2021 12:21

В бюджет поступил первый миллиард от азартных игр

  Комментировать
В бюджет поступил первый миллиард от азартных игр
"После принятия второго чтения по налогам комиссия ожидает утроение суммы в течение квартала", - сообщила Василевская-Смаглюк. Фото: UNIAN

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в бюджет Украины поступило более 1 млрд и 500 тыс. грн за счет платы за лицензии от организаторов азартных игр. Такую информацию обнародовала в Telegram-канале "Василевская".

Информацией о поступлении в бюджет поделился руководитель "Слуги народа" Давид Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото

"Коллеги, поздравляю всех с первым миллиардом гривен от игор. Факт поступления на казначейский счет за лицензии на 5.08.2021 - 1 000 578 тысяч гривен. После принятия второго чтения по налогам комиссия ожидает утроение суммы в течение квартала", - сообщила Василевская-Смаглюк.

В феврале первую лицензию на организацию и проведение азартных игр онлайн выдали ООО "СПЕЙСИКС". Это владелец знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".

В июле 2020-го Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Азартные игры позволили организовывать и проводить в казино, интернете, залах игровых автоматов.

Согласно действующему законодательству, регулятор выдает лицензию на проведение азартных игр казино в интернете на пять лет. Компания обязана уплатить 6,5 тыс. минимальных зарплат. Сегодня это 39 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В бюджет поступил первый миллиард от азартных игр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Скандального судью задержали с банкой денег

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 10359
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 10179
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 10107
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 6444
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 6318
Политика
"Погони не было" - Сытник раскрыл детали задержания Чауса
"Погони не было" - Сытник раскрыл детали задержания Чауса Просмотров: 216
Ко Дню Независимости: в Украине запустят электронный реестр ветеранов
Ко Дню Независимости: в Украине запустят электронный реестр ветеранов Просмотров: 99
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели 3 Просмотров: 342
Зе vs Удар: регионы уже делают свой выбор
Зе vs Удар: регионы уже делают свой выбор 1 Просмотров: 171
Скандального судью задержали с банкой денег
Скандального судью задержали с банкой денег
6
 Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
8
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
3
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
Голосов: 7978
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть