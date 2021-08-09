В бюджет поступил первый миллиард от азартных игр

"После принятия второго чтения по налогам комиссия ожидает утроение суммы в течение квартала", - сообщила Василевская-Смаглюк. Фото: UNIAN

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в бюджет Украины поступило более 1 млрд и 500 тыс. грн за счет платы за лицензии от организаторов азартных игр. Такую информацию обнародовала в Telegram-канале "Василевская".

Информацией о поступлении в бюджет поделился руководитель "Слуги народа" Давид Арахамия.

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"Коллеги, поздравляю всех с первым миллиардом гривен от игор. Факт поступления на казначейский счет за лицензии на 5.08.2021 - 1 000 578 тысяч гривен. После принятия второго чтения по налогам комиссия ожидает утроение суммы в течение квартала", - сообщила Василевская-Смаглюк.

В феврале первую лицензию на организацию и проведение азартных игр онлайн выдали ООО "СПЕЙСИКС". Это владелец знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ". В июле 2020-го Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Азартные игры позволили организовывать и проводить в казино, интернете, залах игровых автоматов. Согласно действующему законодательству, регулятор выдает лицензию на проведение азартных игр казино в интернете на пять лет. Компания обязана уплатить 6,5 тыс. минимальных зарплат. Сегодня это 39 млн грн.