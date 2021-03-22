В "Буковельском" округе соцопрос показал существенные изменения - эксперт

Политический эксперт Кирилл Сазонов констатировал рост напряжения в 87-м избирательном округе после снятия Маруси Зверобой с выборов в пользу "свободовца" Руслан Кошулинского.
На своей странице Facebook он приводит результаты телефонного опроса, проведенного украинской социологической службой по которому "расстояние между первыми четырьмя кандидатами - всего 1,5%".
По его информации, четверка лидеров выглядит следующим образом:
Ноняк - 18,6%
Кошулинский - 18,2%
Вирастюк - 17,3%
Шевченко - 17,1%
Потеря лидерских позиций Шевченко, по мнению эксперта, вызвана не только снятием кандидата от ЕС, в пользу представителя "Свободы". Против Шевченко работает также и карантин по статусу "красной зоны", и большое количество заболевших в регионе.
"Вот здесь избиратель, кажется, уже немного иначе посмотрел на работающий во время карантина "Буковель", - считает политэксперт.
Сазонов прогнозирует, высокую вероятность фальсификаций и злоупотреблений в процессе голосования и подсчета голосов, поскольку явка будет не высокой - на уровне 30 процентов, то решать все будут буквально десятки или сотни голосов.
"Явка ниже 30%, при разнице между лидером и четвертым в 1,5%, это просто адская смесь. Агитировать дальше не имеет никакого смысла. Ключевая задача - довести своего избирателя на участок. Решать будут десятки или сотни голосов. Представляете, какая будет рубка , фальсификации, битва в комиссиях? Я боюсь даже представить себе это...", - объясняет Сазонов.
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