В борьбу за победу на выборах Рады в Соломенском районе вмешалась третья сила - политолог

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 576
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 621
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3015
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1341
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 828
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 369
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1953
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1665
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5689
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 963
Фото
Все фото
16
20
3
7
16
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
&quot;Призываю всех помолиться за Украину&quot; - Порошенко в Зарванице
"Призываю всех помолиться за Украину" - Порошенко в Зарванице
Нардеп Денисенко заявил, что снятый с участия в выборах Куницкий снова попался на лжи
Нардеп Денисенко заявил, что снятый с участия в выборах Куницкий снова попался на лжи
Видео
Все видео
Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает "пожертвования"
Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает "пожертвования"
"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам
"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады
Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 576
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1638
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 828
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 990
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 14:24

В борьбу за победу на выборах Рады в Соломенском районе вмешалась третья сила - политолог

  Комментировать
В борьбу за победу на выборах Рады в Соломенском районе вмешалась третья сила - политолог
Политический консультант Петр Охотин прокомментировал ситуацию на 222 мажоритарном одномандатном избирательном округе Соломенского района Киева

За победу на 222 мажоритарном одномандатном избирательном округе (Соломенский район Киева) на выборах Верховной Рады претендуют три кандидата - Сергей Ткаченко, Роман Грищук и Дмитрий Андриевский. Такого мнения придерживается политический консультант Петр Охотин.

"На Соломенке борьба развернется между тремя кандидатами, представляющих три основные тенденции предпочтений избирателей в этих политических гонках, это - Сергей Ткаченко, Роман Грищук и Дмитрий Адриевський", - сказал Охотин в комментарии изданию "Соцпортал".

Охотин подчеркнул, что Андриевский представляет собой классического "старого политика", который работает в образе "хозяйственника" и опирается на выстроенную годами полевую структуру. Он отметил, что этот кандидат за свою политическую карьеру успел сменить несколько политических партий. В частности, в последний раз стал народным депутатом от "Блока Петра Порошенко", а в этот раз вообще идет как самовыдвиженец.

По словам Охотина, второй кандидат, который сохраняет шансы на победу, представляет партию "Слуга народа". Роман Грищук известный среди студенческих кругов и молодежи как основатель популярного юмористического проекта "Мамахохотала", и это его первая попытка попасть в политику.

В то же время Охотин отметил, что особенностью 222 округа стало то, что по нему не были выдвинуты кандидаты от Анатолия Гриценко и партии "Голос" Святослава Вакарчука. Таким образом, нишу новых политических сил здесь представляет Сергей Ткаченко - адвокат с международным опытом.

Политический консультант сообщил, что Сергей Ткаченко "хорошо известен среди представителей новых партий, ведь заканчивал образовательные программы Стэнфордского университета и Гарвардской школы управления имени Кеннеди, которые происходили совместно с Украинским католическим университетом. Выпускниками этих программ являются много представителей антикоррупционных организаций и общественных активистов".

Охотин выразил надежду, что в день голосования на выборах Верховной Рады избиратели Соломенки при голосовании будут ориентироваться не только на тенденции и рейтинги, но и личные качества и опыт кандидатов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В борьбу за победу на выборах Рады в Соломенском районе вмешалась третья сила - политолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Ужасы профессии бухгалтера: почему эта работа должна оплачиваться дорого

Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве

В Польше уничтожили православные храмы

Дети на берегу реки нашли клад

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 44440
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 43449
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 22438
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 2 Просмотров: 21195
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
8
 Просмотров: 14124
Политика
Бывшие "регионалы" взялись отменять языковой закон
Бывшие "регионалы" взялись отменять языковой закон Просмотров: 72
В Венгрии назвали условие разблокирования переговоров Украины с НАТО
В Венгрии назвали условие разблокирования переговоров Украины с НАТО Просмотров: 927
Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает "пожертвования"
Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает "пожертвования"
 Просмотров: 369
Заместитель Богдана выступил против усиления люстрации
Заместитель Богдана выступил против усиления люстрации Просмотров: 144
Суд закрыл дело о вмешательстве Лещенко в выборы США: "Я больше не враг Трампа"
Суд закрыл дело о вмешательстве Лещенко в выборы США: "Я больше не враг Трампа" 1 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
6
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
3
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
2
Разумков высказался относительно декоммунизации
2
ДТП с участием президентского кортежа: появилось видео
Голосов: 6557
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua