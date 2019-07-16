В борьбу за победу на выборах Рады в Соломенском районе вмешалась третья сила - политолог

Политический консультант Петр Охотин прокомментировал ситуацию на 222 мажоритарном одномандатном избирательном округе Соломенского района Киева

За победу на 222 мажоритарном одномандатном избирательном округе (Соломенский район Киева) на выборах Верховной Рады претендуют три кандидата - Сергей Ткаченко, Роман Грищук и Дмитрий Андриевский. Такого мнения придерживается политический консультант Петр Охотин.

"На Соломенке борьба развернется между тремя кандидатами, представляющих три основные тенденции предпочтений избирателей в этих политических гонках, это - Сергей Ткаченко, Роман Грищук и Дмитрий Адриевський", - сказал Охотин в комментарии изданию "Соцпортал".

Охотин подчеркнул, что Андриевский представляет собой классического "старого политика", который работает в образе "хозяйственника" и опирается на выстроенную годами полевую структуру. Он отметил, что этот кандидат за свою политическую карьеру успел сменить несколько политических партий. В частности, в последний раз стал народным депутатом от "Блока Петра Порошенко", а в этот раз вообще идет как самовыдвиженец.

По словам Охотина, второй кандидат, который сохраняет шансы на победу, представляет партию "Слуга народа". Роман Грищук известный среди студенческих кругов и молодежи как основатель популярного юмористического проекта "Мамахохотала", и это его первая попытка попасть в политику.

В то же время Охотин отметил, что особенностью 222 округа стало то, что по нему не были выдвинуты кандидаты от Анатолия Гриценко и партии "Голос" Святослава Вакарчука. Таким образом, нишу новых политических сил здесь представляет Сергей Ткаченко - адвокат с международным опытом.

Политический консультант сообщил, что Сергей Ткаченко "хорошо известен среди представителей новых партий, ведь заканчивал образовательные программы Стэнфордского университета и Гарвардской школы управления имени Кеннеди, которые происходили совместно с Украинским католическим университетом. Выпускниками этих программ являются много представителей антикоррупционных организаций и общественных активистов".

Охотин выразил надежду, что в день голосования на выборах Верховной Рады избиратели Соломенки при голосовании будут ориентироваться не только на тенденции и рейтинги, но и личные качества и опыт кандидатов.