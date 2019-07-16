В борьбу за победу на выборах Рады в Соломенском районе вмешалась третья сила - политолог

За победу на 222 мажоритарном одномандатном избирательном округе (Соломенский район Киева) на выборах Верховной Рады претендуют три кандидата - Сергей Ткаченко, Роман Грищук и Дмитрий Андриевский. Такого мнения придерживается политический консультант Петр Охотин.
"На Соломенке борьба развернется между тремя кандидатами, представляющих три основные тенденции предпочтений избирателей в этих политических гонках, это - Сергей Ткаченко, Роман Грищук и Дмитрий Адриевський", - сказал Охотин в комментарии изданию "Соцпортал".
Охотин подчеркнул, что Андриевский представляет собой классического "старого политика", который работает в образе "хозяйственника" и опирается на выстроенную годами полевую структуру. Он отметил, что этот кандидат за свою политическую карьеру успел сменить несколько политических партий. В частности, в последний раз стал народным депутатом от "Блока Петра Порошенко", а в этот раз вообще идет как самовыдвиженец.
По словам Охотина, второй кандидат, который сохраняет шансы на победу, представляет партию "Слуга народа". Роман Грищук известный среди студенческих кругов и молодежи как основатель популярного юмористического проекта "Мамахохотала", и это его первая попытка попасть в политику.
В то же время Охотин отметил, что особенностью 222 округа стало то, что по нему не были выдвинуты кандидаты от Анатолия Гриценко и партии "Голос" Святослава Вакарчука. Таким образом, нишу новых политических сил здесь представляет Сергей Ткаченко - адвокат с международным опытом.
Политический консультант сообщил, что Сергей Ткаченко "хорошо известен среди представителей новых партий, ведь заканчивал образовательные программы Стэнфордского университета и Гарвардской школы управления имени Кеннеди, которые происходили совместно с Украинским католическим университетом. Выпускниками этих программ являются много представителей антикоррупционных организаций и общественных активистов".
Охотин выразил надежду, что в день голосования на выборах Верховной Рады избиратели Соломенки при голосовании будут ориентироваться не только на тенденции и рейтинги, но и личные качества и опыт кандидатов.
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