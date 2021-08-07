В Беларуси арестовали лидера оппозиционной партии

В Беларуси суд арестовал на три месяца Николая Козлова. Фото: svaboda.org

В Минске суд арестовал лидера Объединенной гражданской партии Белоруссии и члена Координационного совета оппозиции Николая Козлова.

Ему назначили три месяца ареста. Об этом сообщает DW.

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Козлова признали виновным в разглашении данных предварительного следствия по уголовному делу против Координационного совета. Суд проходил в закрытом режиме.

В Беларуси окончательно приняли закон об экстремизме, недопущения реабилитации нацизма и массовых мероприятий. Перечень действий, которыми определяется "реабилитация нацизма", дополнили "героизацию нацистских преступников и их пособников" - преднамеренным прославлением их. Экстремизмом считаться действия, направленные на так называемую дискредитацию власти.