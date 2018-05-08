В Баку отпустили обидчика Найема

Суд в Азербайджане отпустил Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, под личное обязательство. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Суд в Азербайджане избрал для Саитова личное обязательство, поэтому его отпустили.

Он появляться по требованию в правоохранительные органы", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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30 апреля возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Мустафу Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга. Трех подозреваемых отправили под домашний арест. Четвертому, который бил нардепа, удалось бежать в Баку. Его объявили в розыск.

Саитова задержали в Баку, 5 мая ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Сарган объяснила, что украинская сторона готовит материалы для экстрадиции в Украину подозреваемого в избиении нардепа. На вопрос, как долго будут готовиться соответствующие документы и когда их должны прислать в Баку, пресс-секретарь ответила: "Сегодня-завтра, возможно их подготовили и направили еще вчера".

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении Мустафы Найема задержали в Азербайджане. Начали экстрадиционные процедуры. В свою очередь заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что запрос о задержании и аресте Саитова было направлено в Азербайджан 2 мая, а запрос на его выдачу будет направлен "в ближайшее время".