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пятница, 16 июля 2021 15:18

В "антиахметовский" законопроект подали более 10 тыс. поправок

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В &quot;антиахметовский&quot; законопроект подали более 10 тыс. поправок
Олигарх Ринат Ахметов является самым богатым в Украине. Фото: Getty Images

Народные депутаты подали более 10 тыс. поправок к проекту изменений в Налоговом кодексе, инициированного премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом в Telegam сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"В антиолигархический налоговый закон № 5600 подано более 10 тысяч поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16 тысяч) было подано только в "антиколомойский" закон. Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта. Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам-процедуры. Это, возможно, нас несколько задержит, но точно не остановит на пути к ликвидации милых сердцу олигархов льгот, пробелов и уклонистских схем", - написал "слуга".

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Законопроект № 5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", потому что в нем предлагают повысить размер ренты, в том числе и на добычу железной руды, сообщает ZN.UA.

В Украине железную руду добывают около 10 предприятий. И практически все принадлежат олигархам. Наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов - более 50%.

Срок подачи поправок к законопроекту закончился 15 июля. Основную часть, более 7 тыс., подали ближе к полуночи.

В Верховной Раде есть около 170 депутатов, которые регулярно голосуют в интересах олигархов Игоря Коломойского и Ахметова, сообщали журналисты.

Состояние Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Он самый богатый в Украине.

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Дата
16
июля

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