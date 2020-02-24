В акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США

В Черное море вошел эсминец США. Фото: ТСН

В акваторию Черного моря вместе с эсминцем, с управляемым ракетным оружием ВМС Соединенных Штатов Америки Ross вошла подводная лодка ВМС Турции.

Пока не ясно, будет ли подводная лодка осуществлять совместную операцию с кораблем США, сообщает "Корреспондент".

Черноморский флот России следит за американским эсминцем. "Силы и средства Черноморского флота начали наблюдение за действиями эсминца КСО (с управляемым ракетным оружием) Ross ВМС США, который зашел в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

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USS Ross начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе.