В акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1395
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4140
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1854
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1818
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4914
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 945
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1719
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2565
Фото
Все фото
5
4
3
4
3
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Турборежим превратился в балаган. Как &quot;слуги&quot; слушали отчет Гончарука
Турборежим превратился в балаган. Как "слуги" слушали отчет Гончарука
&quot;Россия начала войну здесь&quot; - в центре столицы повесили баннер
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек
Богдан выложил новые фото с Сейшел и зовет к себе девушек
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
Видео
Все видео
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
Штраф и на выход из Рады. Разумкову показали первого кнопкодава в законе
Штраф и на выход из Рады. Разумкову показали первого кнопкодава в законе
"Слуга" Бужанский не поднялся почтить память погибших участников Революции достоинства
"Слуга" Бужанский не поднялся почтить память погибших участников Революции достоинства
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1728
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1818
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1116
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1116
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1053
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
Просмотров: 522
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 05:27

В акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США

  Комментировать
В акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США
В Черное море вошел эсминец США. Фото: ТСН

В акваторию Черного моря вместе с эсминцем, с управляемым ракетным оружием ВМС Соединенных Штатов Америки Ross вошла подводная лодка ВМС Турции.

Пока не ясно, будет ли подводная лодка осуществлять совместную операцию с кораблем США, сообщает "Корреспондент".

Черноморский флот России следит за американским эсминцем. "Силы и средства Черноморского флота начали наблюдение за действиями эсминца КСО (с управляемым ракетным оружием) Ross ВМС США, который зашел в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН частично поддержали иск Украины против России: подробности

USS Ross начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 33598
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 22140
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 16894
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
 Просмотров: 15156
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
9
 1 Просмотров: 11772
Политика
Каждая область готова к выявлению коронавируса - Гончарук
Каждая область готова к выявлению коронавируса - Гончарук Просмотров: 9
Киевские мосты и путепроводы проверят на аварийность
Киевские мосты и путепроводы проверят на аварийность Просмотров: 9
СНБО призвал правительство вернуть санитарно-эпидемиологическую службу
СНБО призвал правительство вернуть санитарно-эпидемиологическую службу Просмотров: 63
Ответы о убийствах участников Майдана лежат в архивах ФСБ и Путина - Портников
Ответы о убийствах участников Майдана лежат в архивах ФСБ и Путина - Портников Просмотров: 846
Хотелось, чтобы Украина и Россия помирились - Трамп
Хотелось, чтобы Украина и Россия помирились - Трамп Просмотров: 729
Больше всего комментируют
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Министр установил рекорд
1
Российские наемники атаковали позиции украинских военных
1
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону
Голосов: 15141
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua