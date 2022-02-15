Утром в Раду не явился каждый второй депутат

Утром в Верховной Раде зарегистрировались 216 народных депутатов.

Об этом объявил спикер Руслан Стефанчук, сообщает Gazeta.ua.

"Пленарное заседание объявляю открытым", - сказал он. В общем в парламенте должны работать 423 нардепа. То есть с утра в сессионном зале не было каждого второго.

Представители фракций и групп выступали с трибуны.

"Наши города и села - под надежной защитой. Президент, правительство, Вооруженные силы Украины, дипломатия круглосуточно работают над тем, чтобы отвлечь угрозу. А если Путин все же решит двинуться к нам, мы дадим достойный отпор и не позволим посягнуть на свободу и независимость нашей страны. Поэтому бояться и паниковать точно не следует", - заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Депутаты планируют рассмотреть законопроекты о ежегодной дате индексации пенсий - 1 марта, административную ответственность за нарушение таможенных правил, предоставление возможности Силам территориальной обороны выполнять задачи в районах боевых действий, государственную поддержку кинематографии.

Парламентарии должны заслушать отчет временной следственной комиссии по проверке состояния Укрзализныци.

14 февраля представители фракций и групп собирались на согласительный совет. За пределами Украины находились 23 нардепа, сообщали СМИ.