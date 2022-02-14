Депутаты собрались в Раде - Стефанчук говорит не паниковать

Присутствие депутатов в зале парламента будет обеспечено, сказал Стефанчук. Фото: iportal.rada.gov.ua

Представители парламентских фракций и групп собрались на согласительном совете.

Заседание вел спикер Руслан Стефанчук, сообщает Gazeta.ua.

"Прошу граждан, народных депутатов сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Верховная Рада будет работать в штатном режиме", - заявил спикер и призвал "отложить политические слоганы".

Стефанчук сказал, что парламент при необходимости будет работать в режиме "24 на 7".

Также сообщил о совещании по вопросам оценки ситуации безопасности.

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Спикер анонсировал постановление об обращении Верховной Рады к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительств других стран в связи с эскалацией Россией вокруг Украины.

Стефанчук заявил, что депутаты меньше стали болеть Covid-19.

"Ситуация выравнивается, сможем обеспечить присутствие народных избранников в зале парламента", - сказал он.

"Наши избиратели точно не ожидают от нас того, что мы будем в зале официальных делегаций находиться в "Борисполе" и там ждать вылета.

А ожидают, что мы будем работать над вопросами, которые сейчас беспокоят всех - от поддержки наших Вооруженных сил и как можно более быстрого и качественного развертывания территориальной обороны", - сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Нардеп от "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в 17.45 фракция "Слуга народа" планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Офисе.

Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому депутаты соберутся на очередное заседание 15 февраля. Парламент пять недель был на зимних каникулах.