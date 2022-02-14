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Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины

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Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
За пределами Украины сейчас находятся 23 нардепа. Фото: pixabay.com

По состоянию на 14 февраля за пределами Украины находятся 23 народных депутата.

Руководство фракции "Слуга народа" попросило всех своих депутатов вернуться в страну, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

В частности, в Украине нет таких народных избранников:

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива 30 января отправился в Аликанте в Испании;
Бывшая "регионалка", а ныне депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская 9 февраля улетела в латвийскую Ригу;
Экс-глава администрации президента-беглеца Виктора Януковича Сергей Левочкин из ОПЗЖ 10 февраля улетел в Венецию;
Его сестра также нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина 26 января отправилась во французскую Ниццу;
Второй сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
Внефракционный депутат Вадим Новинский 10 февраля отправился в немецкий Мюнхен;
Александра Устинова из партии "Голос" 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
Ярослав Железняк от "Голоса" 12 февраля отправился в Париж;
Игорь Абрамович из ОПЗЖ 12 февраля вылетел в столицу Польши Варшаву;

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"Слуги" Александр Аликсейчук и Ирина Аллахвердиева находятся в ОАЭ;
Татьяна Плачкова от ОПЗЖ 13 февраля улетела в австрийскую Вену;
Ее однопартиец Виталий Борт 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Александр Пузанов от ОПЗЖ 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
Внефракционный депутат Роман Иванисов 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
"Слуга народа" Игорь Кривошеев 4 февраля отправился в испанский Мадрид;
"Слуга" Сергей Нагорняк 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
Его однопартиец Евгений Пивоваров 11 февраля улетел в Шарджу в ОАЭ;
Юрий Солод из ОПЗЖ 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
Внефракционный депутат Дмитрий Шпенов 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
Вадим Столар от ОПЗЖ 12 февраля отправился в Ниццу (Франция);
Внефракционный депутат Евгений Яковенко 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
А Олег Волошин из ОПЗЖ 14 февраля покинул Украину, пересекая на автомобиле границу с Беларусью.

В Верховной Раде закончился карантин, поэтому на текущей неделе парламент возвращается к пленарным заседаниям.

14 февраля представители фракций и групп собирались на согласительный совет. Заседание парламента пройдет завтра.

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