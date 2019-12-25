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среда, 25 декабря 2019 16:59

Упростили процедуру аренды государственного и коммунального имущества

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Упростили процедуру аренды государственного и коммунального имущества
Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Фото: ТелеграфЪ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Об аренде государственного и коммунального имущества. Этот закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, которая является более выгодной благодаря свободной конкуренции.

Теперь, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет публиковаться вся информация относительно сделок аренды государственного и коммунального имущества, сообщает сайт president.gov.ua.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Кроме этого, появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Предполагается создание двух перечней:

- перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе);

- второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Новый законопроект также определяет перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут быть арендаторами государственного и коммунального имущества.

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С начала года и до осени преимущественно дорожали квартиры эконом сегмента. На них был наибольший спрос. Далее из-за укрепления курса гривны и уменьшения спроса цены просели. На вторичном рынке самую дешевую "однокомнатную" можно было купить за $20-25 тысяч. На первичном в строительство вкладывались от $10 тысяч. Об этом Gazeta.ua рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Больше всего квартир покупали на первичном рынке. Это связано с более низкими ценами, возможностью рассрочек и кредитов. В последнем квартале на 15-20% вырос спрос на квартиры, которые покупали, чтобы потом сдавать в аренду.

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25
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