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вторник, 15 июня 2021 19:40

"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
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Активистам общественной организации "Відсіч" пытались помешать в раздаче листовок с изображением народного депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук. Она является автором законопроекта, которым предлагают отсрочить норму об украинском языке в теле- и кинопроизводстве.

Активисты сообщили в Facebook, что приехали в город Чорткив в Тернопольской области, откуда родом депутат.

Молодежь нарисовала плакат "Евгения Кравчук - убийца языка". На листовках напечатали: "Евгения Кравчук уничтожает украинский язык и подыгрывает интересам России", упоминается законопроект.

С плакатом стояли возле памятника Тарасу Шевченко.

Также "убийцами языка" общественная организация называет нардепов "слуг" Никиту Потураева и Александра Санченко.

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К активистам подошел мужчина, представившийся представителем муниципальной стражи. Мужчина требовал разрешения от горсовета на раздачу листовок.

"Это вы шутите или серьезно говорите?", - спросили активисты.

Кроме того у горсовета представитель отдела полиции сообщил: "Поступило сообщение о том, что вы распространяете агитацию. Вас поступило сообщение".

Полицейский сказал, что горсовет считает, что речь идет о 152 статье Кодекса об административных правонарушениях. "Они считали, что это нарушение благоустройства", - сказал полицейский.

Верховная Рада проголосовала за внесение в повестку дня заседания законопроектов "слуг", в частности об отсрочке нормы об украинском языке. За проголосовали 227 депутатов. Пять голосов "слугам" добавили депутаты из фракции "Голос".

Также депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева подала законопроект, которым хотят разрешить обучение иностранцев в вузах на русском языке.

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Дата
15
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