В 2014 году Дейч голосовал на "выборах" в оккупированном Крыму.

Умер бывший народный депутат от Партии регионов Борис Дейч.

Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил сайт "Аргументы недели. Крым".

Экс-нардепу было 83 года.

Умер около семи утра в одной из московских клиник куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием Сovid-19.

В 2010 году Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по продолжению пребывания российского флота в Крыму. В 2014 голосовал за "диктаторские законы", а во время незаконного референдума призвал объединяться с Россией. Голосовал на "выборах" в оккупированном полуострове.

Лишенный звания президента Виктор Янукович в 2013 году присваивал Дейчу Героя Украины.

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Глава Меджлиса Рефат Чубаров написал:

"Так и ушел с клеймом предателя Украины.

Я предпринял попытку убедить его уехать в третью страну и рассказать сотрудникам правоохранительных служб Украины об известных ему много деталях и свидетельствах первых недель российского военного вторжения в Крым, включая данные о российских политиках и деятелях, приезжавших к нему в те дни. Это было в то время, когда шло следовие за беглецом Януковичем. Он отказался"

Нардепы, которые после оккупации полуострова стали российскими коллаборантами, до сих пор получают украинские государственные награды, сообщали общественные активисты.