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Нардепы-коллаборационисты до сих пор имеют государственные награды

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Нардепы-коллаборационисты до сих пор имеют государственные награды
В 2014 году Дейч голосовал на "выборах" в оккупированном Крыму.

Народные депутаты, которые после оккупации полуострова стали российскими коллаборационистами, до сих пор имеют украинские государственные награды, в том числе звание Героя Украины. Об этом сообщает движение "Чесно"

Так депутат Верховной Рады Крыма (1998-2006 гг.), ее спикер (с 2002 по 2006 год), трижды нардеп от Партии регионов Борис Дейч, которого движение ловило на кнопкодательстве в парламенте, имеет ряд высоких госнаград Украины в том числе и звание Герой Украина с вручением ордена Государства.

В 2010 году Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Во время Революции достоинства поддерживал антимайдан. Также как народный депутат 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы", а во время незаконного референдума призвал объединяться с Россией.

Депутат первого созыва ВР, а впоследствии ректор Таврического национального университета имени Вернадского Николай Багров, поздравил оккупацию РФ Крымского полуострова, он также имел ряд украинских наград в том числе и высшую государственную награду Героя Украины.

После оккупации Крыма университет превратили в Крымский федеральный университет и Багров стал его президентом. Багров умер в апреле 2015 года.

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Бывший нардеп и министр обороны Януковича Павел Лебедев имеет награды Украины - медаль "За отличие в военной службе" I в. и звание "Заслуженный экономист Украины".

Нардеп Александр Нечаев, который баллотировался в парламент седьмого созыва от Партии регионов, а в ВР восьмого созыва от "Оппозиционного блока", в 2018 году был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании Украинской суверенитету над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей . Нечаев является членом политсовета ОПЗЖ.

Еще один нардеп первого созыва Сергей Цеков, который был руководителем "Русской общины Крыма" и первым вице-спикером крымского парламента, стал первым членом Совета федерации РФ от российской временной оккупационной власти Крыма, с 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК.

Цекова называют одним из "крестных отцов" Сергея Аксенова, он во время первого заседания в уже захваченном российскими оккупантами здании Верховной Рады АРК предложил депутатам поддержать кандидатуру своего протеже на должность руководителя крымского правительства, как согласованную с Путиным.

Звание Герой Украины предоставляет ряд льгот и надбавку к пенсии.

Сейчас, к сожалению, процедура лишения государственных наград, в том числе и звание Герой Украины, сложная и не действенна. Упростить механизм депутаты уже пытались, но законопроект отклонили. Поэтому Героями после награждения остаются практически пожизненно, даже те, кто стал коллаборантом в оккупированном Крыму.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

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