Умер экс-премьер Евгений Марчук

Умер от остановки сердца. Фото: facebook.com/marchuk.yevgen

Умер бывший премьер-министр, глава СБУ и министр обороны Евгений Марчук. Ему было 80 лет.

Об этом 5 августа сообщила его жена Лариса Ившина в Facebook.

"Черный день. Умер ЕК. Остановилось сердце", - написала она.

Генерал армии Марчук был первым действующим главой СБУ с ноября 1991 года по июль 1994-го. Руководил правительством с марта 1995 года по май 1996-го. С июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны.

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На посту главы СБУ сменились 15 руководителей. Первым - от 6 ноября 1991 года до 12 июля 1994-го - был генерал армии Евгений Марчук. С 21 ноября 2018 года Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. 19 мая 2019-го освобожден от исполнения обязанностей.