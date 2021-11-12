Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями

Директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов (слева) и экспредседатель правления Евгений Мецгер (справа). Фото: "Схемы"

Государственный Укрэксимбанк встретил овациями восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова, нападавшего на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Видео опубликовал народный депутат Гео Лерос в Facebook.

Тельбизов вошел в банк под аплодисменты и крики, поклонился, слал воздушные поцелуи.

"Краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации. Спасибо всем. Мы чувствовали это ежеминутно", - сказал.

"Хотите посмотреть, как выглядит коррупционная система Владимира Зеленского изнутри? Вот видео, как восстановленный в должности Тельбизов, ломавший руки оператору программы "Схемы: коррупция в деталях" RFERL, "воином света" возвращается на работу в Укрэксимбанк.

Хотите вишенки на торте? Мецгер продолжает ежедневно управлять банком из своего кабинета и ожидает повышения, связанного с президентской программой "Большое строительство". Стыдно смотреть на сотрудников банка, которые терпят насилие, как какие-то дикари", - пишет Лерос.

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Нардеп сообщил, что 29 ноября состоится очередное судебное заседание по делу о нападении на журналистов.

"Но похоже, что все уже порешали. У этих чертов праздник", - резюмирует он.

4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста. Журналисты восстановили уничтоженное видео. Также на акции требовали отставки руководства банка. 11 октября Голосеевский районный суд города Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей. Он написал заявление об увольнении. 9 ноября Укрэксимбанк восстановил в должностях отстраненных Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Тельбизов и Осипов являются обвиняемыми в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.