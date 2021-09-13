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понедельник, 13 сентября 2021 09:42

Украину не надо сравнивать с Афганистаном - Зеленский

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Украину не надо сравнивать с Афганистаном - Зеленский
США должны увеличивать свое присутствие в Украине, сказал Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский не считает корректным сравнивать Украину с Афганистаном. Об этом сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"Украина не так сильно зависит от США как Афганистан. И я уверен, что невозможно за пять-шесть-семь дней оккупировать географически большую страну с таким количеством населения, как Украина", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что в 2014 году украинцам удалось защитить государство от российского агрессора.

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"У нас не было никакой военной техники, кроме собственной, и наших собственных военных. Но была волна добровольцев, появились добробаты - люди, объединенные желанием защитить свое государство. Никого другого не было. Но не только за четыре дня, а и за семь лет РФ не захватила Украину.

Российская Федерация - не армия "Талибана". Это одна из самых сильных армий в мире. Поэтому я считаю, что мы отстояли свое государство и максимально независимы от какой-то другой страны. Что такое "оставить Украину"? Я считаю, что США наоборот должны увеличивать присутствие в Украине", - заявил глава государства.

15 августа исламистское движение "Талибан" взяло под контроль столицу Афганистана Кабул. Талибы зашли на большую территорию страны после вывода оттуда военных США и НАТО.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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