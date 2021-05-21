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пятница, 21 мая 2021 20:23

Украину исключили из политического диалога о "Северный поток-2" - как действовать

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Украину исключили из политического диалога о &quot;Северный поток-2&quot; - как действовать
"Северный поток-2" обсуждают без Украины: Фото: Reuters

Ситуация с "Северным потоком-2" угрожающая, предупреждает заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Атака на корпоративную реформу - а способ замены руководства" Нафтогаза "воспринимают именно так - сильно разочаровала наших союзников. Они все еще готовы противостоять России в регионе, но уже не уверены, что мы умеем держать слово. А мы обещали осуществлять независимый, в интересах граждан, контроль за самой корпорацией страны. Результат - именно такой, на который рассчитывал Кремль. Вопрос "Северного потока-2" начинают обсуждать без нас. Украину исключили из политической разговора, и это проблема", - объяснила.

В свежем отчете Конгресса о санкциях говорится, что с Украиной не советовались по ним.

"Еще в феврале такие консультации проводились. Более того, немецкие дипломаты сразу после атаки на" Нафтогаз "активизировались и начали предлагать Белому дому" другой способ "защитить Украину. Потому что без нас могут решить, что есть" альтернативное решение в интересах страны". Оно будет называться по-разному - мораторий на строительство или фонд поддержки Украины, или гарантии прокачки", - рассказала.

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Чтобы спасти ситуацию чиновница называет три шага.

"Во-первых, понять, что на кону 3 миллиарда долларов ежегодно, за которые можно развивать страну. Это энергетическая безопасность, безопасное щит, которым является газотранспортная система. Но уважение стратегических партнеров. Во-вторых, надо показать стратегическим партнерам - США, Германии , Франции, - что мы понимаем, насколько велика проблема и вернуть преданность корпоративном управления. Наблюдательный совет дала понять, что готова помочь. Надо просто взять и прекратить нарушать правила. В-третьих, не искать виновных, а продолжать честно и откровенно отстаивать интересы Украина, чем столько лет занималась команда "Нафтогаза"", - советует.

Важным для государства, говорит, есть взяться за действенные инструменты и сфокусироваться на том, чтобы остановить "Северный поток-2".

Риск того, что Украина проигрывает войну против "Северного потока-2", достаточно высок, пишет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

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Дата
21
мая

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